Julio e Waldramina têm, juntos, 214 anos. Dada a soma e os 79 anos de casamento, o Guinness World Records atribui-lhes agora um título "dois em um": são o casal mais velho do mundo, com o casamento mais longo registado até agora.

A história do casal começou quando Waldramina, durante as férias escolares, foi visitar a irmã, que morava no mesmo prédio de Julio: conheceram-se através do cunhado de Waldramina, que era primo do homem que viria a ser seu marido.

A partir daí, os dois criaram uma amizade que levou a um relacionamento amoroso. E, por sua vez, esse relacionamento resultou em casamento sete anos depois — numa festa íntima e secreta, já que a família dos noivos não concordava com o casamento.

Segundo a descrição do site do Guinness, Waldramina encontrou em Julio um homem amoroso, de espírito jovem e grande potencial literário, que a cativou com a sua poesia. E Julio apaixonou-se por Waldramina pela sua beleza, longas conversas e pelo seu grande coração, aliado a um caráter firme.

O casamento veio a originar uma grande família: foram pais de cinco filhos. Hoje, têm 11 netos, 21 bisnetos e nove tetranetos.

"A unidade familiar sob as regras do amor, respeito mútuo, trabalho honesto e educação adequada — baseada nos valores familiares — são as chaves para uma coexistência saudável", disse o casal.

E, para um casamento longo e feliz, a receita é só uma: "A fórmula secreta = amor + maturidade + respeito mútuo", partilhou o casal.