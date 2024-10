Segundo a produtora de Barbara Tinoco que tem apenas cinco anos de carreira, trata-se "já de uma das artistas portuguesas mais bem sucedidas de sempre. Destacando-se pelo seu timbre singular e doce e pelas canções reais e transparentes, a artista conquistou em tempo recorde uma verdadeira legião de fãs."

A artista atingiu 19 galardões de platina, com os temas “Sei Lá”, “Antes dela dizer que sim”, “Outras Línguas”, “Chamada Não Atendida”, “Despedida de Solteira”, “Cidade (ft. Bárbara Bandeira)”, “Planeta (ft. Bispo)”, “A Fugir de Ser” e um galardão de ouro com o tema “Ao Teu Ouvido (ft. Buba Espinho)”.

Iniciou-se nas edições no sentido contrário e começou com um EP de colaborações de luxo, designado “Desalinhados”, do qual consta António Zambujo, Bárbara Bandeira, Carlão, Carolina Deslandes, Diana Martinez e Tyoz. Seguiu-se o disco de estreia “Bárbara,” e o segundo longa duração “Bichinho”, este último já com uma versão Deluxe, “Bichinho (Para onde vai o amor?)”.

Pelo meio Bárbara Tinoco conseguiu ainda concretizar um sonho: a realização de um musical. Ao lado da sua amiga e artista Carolina Deslandes, montou o espetáculo “A Madrugada que eu esperava”, uma ode à liberdade e ao feminino, que esteve em cena em Lisboa de fevereiro a abril deste ano que chega ao Porto em setembro de 2025, e o qual conta com um álbum recentemente editado.