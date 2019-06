Eles alegam que Moro orientou o trabalho do Ministério Público Federal, liderando a estratégia de comunicação daquele órgão, colocando escutas para gravar conversas dos advogados de Lula da Silva e não respeitou a decisão de um juiz de apelação, que ordenou a libertação do ex-Presidente brasileiro, num episódio polémico no ano passado.

“Apesar de todos estes estratagemas, [Moro] teve de que contentar-se em condenar Lula da Silva citando ‘fatos indeterminados’, dada a falta de provas materiais para implica-lo diretamente no caso. Ao fazer isso, Lula da Silva tornou-se um prisioneiro político”, sublinharam os juristas e advogados.

Moro foi até 2018 o juiz responsável na primeira instância operação Lava Jato, a maior investigação de combate à corrupção da história do Brasil.

Em 2017, condenou Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e branqueamento de capitais.

“O STF deve tirar todas as conclusões dessas irregularidades tão graves que levaram a uma condenação injusta e ilegal e, consequentemente, libertá-lo [Lula da Silva] e anular o julgamento”, apontaram os juristas no artigo publicado no jornal francês.

Os especialistas também pediram que às autoridades brasileiras fizessem de tudo para identificar os responsáveis por “abusos” no processo, que em sua opinião procurou colocar o ex-Presidente “fora do jogo político” para levar o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, à Presidência do Brasil.