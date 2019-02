De acordo com a imprensa brasileira, a decisão foi tomada pelo juiz da 1.ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, Pedro Henrique Alves, e é válida até que o clube comprove o cumprimento das exigências impostas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e pela Prefeitura do Rio de Janeiro para o funcionamento do espaço.

Em caso de não cumprimento será aplicada uma multa de dez milhões de reais (cerca de 2,36 milhões de euros) ao clube e de um milhão de reais (cerca de 240 mil euros) ao presidente do clube, Rodolfo Landim.

Dez rapazes, com idades entre os 14 e os 16 anos, morreram na madrugada da passada sexta-feira num incêndio que deflagrou no centro de treinos do Flamengo, clube de futebol do Rio de Janeiro.

O fogo atingiu o alojamento onde viviam os jovens atletas que, na sua maioria, eram provenientes de outros estados brasileiros, no momento em que estes se encontravam a dormir.