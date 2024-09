A justiça norte-americana acusou dois gestores do canal televisivo russo RT e apreendeu 32 domínios na Internet com ligação ao Governo da Rússia, por tentativa de influenciar as eleições presidenciais de novembro, anunciou hoje o executivo de Washington.

Os dois gestores da RT também surgem numa lista de sanções hoje divulgada pelo Departamento do Tesouro. Além deste processo, “o Departamento de Justiça apreendeu 32 nomes de domínio da Internet usados pelo Governo russo e por intervenientes patrocinados pelo Estado russo para se envolverem numa campanha clandestina para interferir nas eleições e influenciar o resultado”, disse o secretário da tutela, Merrick Garland, em conferência de imprensa.