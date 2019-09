A Arábia Saudita não acusou diretamente o Irão de lançar o ataque no sábado, preferindo esperar pelos resultados de uma investigação para a qual pediu a participação de especialistas internacionais e da ONU.

Por seu lado, a coligação liderada pela Arábia Saudita disse na segunda-feira que, com base nos resultados preliminares da investigação, as armas do ataque eram “iranianas” e que as ações não foram lançadas do Iémen, como alegaram os Huthis.

Segundo imagens de satélite divulgadas por órgãos de comunicação social norte-americanos, os dispositivos que lançaram o ataque terão sido disparados no Noroeste, onde estão localizados o Irão e o Iraque, e não do Iémen, a Sul da Arábia Saudita.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Irão de ser responsável pelo ataque, embora as autoridades iranianas tenham negado qualquer envolvimento.

O conflito no Iémen começou no final de 2014, quando os rebeldes ocuparam a capital Sanaa e outras províncias do país e expulsaram o Presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, atualmente exilado na Arábia Saudita.

Riade e os seus aliados árabes intervêm militarmente no conflito desde março de 2015 para tentar derrotar os Huthis e recuperar o líder exilado, o que levou o Iémen a tornar-se no cenário da pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.

Os rebeldes Huthis ameaçaram na segunda-feira lançar novos ataques contra objetivos na Arábia Saudita.

A ação contra as duas refinarias da gigante petrolífera saudita Aramco, líder mundial, reduziu a produção de petróleo em cerca de 5,6 milhões de barris por dia e fez com que o preço do petróleo disparasse.