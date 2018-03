“O que deve interessar ao Congresso do CDS não é saber com que partido nos devemos colar, nem que manto ideológico devemos vestir para nos confundirmos com a esquerda relativista e ‘mainstream’. É saber que respostas devemos apresentar aos portugueses e quebrar, de uma vez por todos, o bipartidarismo que está instalado em Portugal e não serve o interesse dos jovens”, afirmou Francisco Rodrigues dos Santos, numa das intervenções mais aplaudidas do 27.º Congresso do CDS-PP, que decorre até domingo, em Lamego.

O líder da JP defendeu que o lugar do CDS-PP é “a casa grande da direita” e considerou que “ideologia e pragmatismo não são um casal divorciado, mas irmãos siameses”

“Política sem ideologia é como professar uma religião sem ter fé, política sem pragmatismo é como ver o mundo de olhos fechados”, afirmou, manifestando-se contra os “adeptos da equidistância, dos que querem vender a alma ao diabo”.

Francisco Rodrigues dos Santos retomou uma das ideias da sua moção, “Da JP para o país”, e na qual pede que esta estrutura volte e eleger deputados à Assembleia da República.

“Não queremos parecer pedintes, só se pede aquilo que por mérito próprio e direito legítimo as pessoas podem aspirar”, disse, considerando que a presença de antigos líderes da JP no parlamento, como João Almeida ou Pedro Mota Soares, provou a importância desta estrutura “no grande palco da democracia portuguesa”.