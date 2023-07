O ator, vencedor de Oscar, foi ilibado das nove acusações sexuais depois de mais de 12 horas de deliberação do júri de um tribunal de Londres.

Durante quatro semanas, no tribunal de Southwark Crown Court, o júri ouviu testemunhos contra e a favor de Kevin Spacey sobre incidentes que aconteceram entre 2004 e 2013 em Londres, quando o ator trabalhava no teatro londrino de Old Vic.

De acordo com o advogado de Kevin Spacey, Patrick Gibbs, "não é crime gostar de sexo ou ter encontros sexuais com outros homens", afirmando também que "não é crime as relações entre pessoas do mesmo sexo, porque estamos em 2023 e não 1823".

De acordo com a Reuters, a favor de Kevin Spacey ainda testemunharam o cantor Elton John e o seu marido David Furnish.