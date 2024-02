"A execução a tiro de prisioneiros de guerra ucranianos em Avdiivka e Vesele: uma investigação foi iniciada", afirmou o escritório do procurador-geral da Ucrânia no Telegram.

A conta DeepState, considerada próxima ao Exército ucraniano, já tinha informado antes nessa aplicação que as forças russas tinham executado seis militares ucranianos, incluindo dois feridos, numa posição a sul de Avdiivka.

As autoridades não fizeram comentários oficiais sobre os relatos dessa conta, mas já mencionaram publicamente a questão dos militares mortos.

"As Forças Armadas estão a verificar as circunstâncias da morte de um grupo de militares ucranianos capturados ao deixarem a posição de Zenit na periferia sul de Avdiivka", disse Dmytro Lykhoviy, porta-voz militar ucraniano da área, na televisão, na noite deste domingo.

O Exército ucraniano acusou a Rússia, neste domingo de manhã, de ter baleado e matado dois prisioneiros de guerra ucranianos no leste do país. Além disso, divulgou também um vídeo curto a preto e branco filmado por um drone, no qual um militar atira sobre dois soldados que estão perto dele, na mesma trincheira, sem oferecer resistência.

A AFP não pôde verificar a autenticidade nem o local onde o vídeo foi filmado.

As autoridades militares ucranianas não especificaram exatamente onde ocorreu o incidente, indicando apenas a área de atuação do Exército de Khortytsia, que abrange as províncias de Kharkiv, Luhansk e parte de Donetsk.

Esta área, no entanto, não inclui a cidade de Avdiivka, tomada pelo Exército russo no sábado, após meses de cerco feroz.

Rússia e Ucrânia acusam-se mutuamente de terem executado prisioneiros de guerra desde o início do conflito, quando as tropas de Moscovo invadiram a ex-república soviética no final de fevereiro de 2022.