Antiga província da Sérvia com maioria de população albanesa, o Kosovo tornou-se num protetorado internacional na sequência da guerra de 1998-1999, que implicou uma intervenção militar da NATO contra a Sérvia, seguido da permanência de um contingente multinacional (Kfor) e de uma missão civil da ONU (Unmik), que deu lugar à missão europeia Eulex.

Mas nem todo o território do Kosovo celebra a independência. A minoria sérvia ortodoxa, concentrada sobretudo no norte deste país com apenas 11 mil quilómetros quadrados e perto de 1,8 milhões de habitantes, continua a identificar-se com Belgrado, apesar de manter deputados no parlamento de Pristina e ministros no governo kosovar, na sequência do acordo patrocinado pela União Europeia (UE) em abril de 2013 para uma reaproximação.

O exercício da soberania kosovar permanece assim limitado em muitas regiões do Kosovo. É o caso de Mitrovica, a cidade do norte dividida há quase duas décadas após a guerra entre as forças sérvias e os separatistas armados albaneses do Exército de Libertação do Kosovo (UÇK), um conflito que provocou cerca de 13.000 mortos, na maioria albaneses kosovares.

O acordo de normalização das relações mediado por Bruxelas prevê um estatuto para os municípios onde vive a minoria sérvia, mas Pristina continua a rejeitar qualquer perspetiva de autonomia para os sérvios kosovares, uma população calculada em 120.000 pelo facto de terem recusado participar no último recenseamento de 2011.

A questão da soberania, as relações com a Sérvia e com as instâncias internacionais, tem contribuído para uma situação socioeconómica que permanece muito frágil: o desemprego atinge um terço da população ativa (30,6%), metade com menos de 24 anos (50,9%), segundo os números oficias.