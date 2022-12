O Kremlin salientou esta quinta-feira que Washington e Kiev estão a fazer ouvidos moucos às preocupações da Rússia após uma visita histórica do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aos Estados Unidos.

"Podemos dizer com pesar que até agora nem o presidente (Joe) Biden nem o presidente Zelensky disseram, sequer, algumas palavras que poderiam ser entendidas de potencial prontidão para ouvirem as preocupações da Rússia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acrescentando que Washington está a fazer uma "guerra indireta" contra a Rússia.

"Nenhuma palavra foi ouvida alertando Zelensky contra o bombardeio contínuo de prédios residenciais em cidades e vilas em Donbass e não houve apelos reais pela paz. Isso sugere que os Estados Unidos continuam a sua linha de combate, numa guerra indireta com a Rússia até ao último ucraniano", acrescentou.