O secretário de Estado Adjunto e da Saúde vai ser o candidato à Assembleia Municipal de Leiria, o anúncio foi feito nas redes sociais por Gonçalo Lopes, o candidato do PS à Câmara Municipal e atual presidente da autarquia.

“É com grande honra e orgulho que anuncio que o António Sales aceitou ser candidato do PS à presidência da Assembleia Municipal de Leiria, nas eleições autárquicas de 2021”, lê-se na publicação.

Apesar de já ter sido feito o anúncio através do Facebook, a candidatura ainda não está formalizada, uma vez que só "será votado na reunião do secretariado da Concelhia, que se realiza na próxima quarta-feira”.

Na publicação do Facebook, Gonçalo Lopes agradece ainda a "disponibilidade para mais este desafio político em prol do concelho de Leiria” e considera ser "um privilégio poder contar com a dedicação e empenho deste leiriense, que tem desempenhado um papel fundamental no combate à pandemia e na defesa da saúde de todos os portugueses”.