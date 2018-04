“O que nós esperamos é que, em decorrência desta nova postura dos EUA, sejam colocados em cima da mesa um planeamento e uma calendarização efetiva para a intervenção nesses sítios e para a descontaminação”, apontou, acrescentando que é fundamental que esses objetivos sejam uma realidade “durante o ano de 2018”.

Hernâni Jorge falava aos jornalistas em Angra do Heroísmo, à margem de uma audição na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho da Assembleia Legislativa dos Açores, no âmbito de uma resolução que recomenda aos deputados desta comissão que visitem os locais contaminados na ilha Terceira.

Em causa está a contaminação de solos e aquíferos provocada pela Força Aérea norte-americana na base das Lajes, identificada em 2005 pelos próprios norte-americanos e confirmada, em 2009, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

Segundo o diretor regional do Ambiente, na última reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos da América, os norte-americanos “assumiram compromissos no sentido de incrementar as ações nos sítios que estão a ser objeto de descontaminação e de desenvolverem análises e intervenções complementares em outros sete sítios durante o ano de 2018”.

Hernâni Jorge adiantou que, no dia 19 deste mês, haverá uma nova reunião de uma comissão técnica, em que será feito um ponto da situação da intervenção dos EUA.