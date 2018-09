Este artigo é sobre Açores . Veja mais na secção Local

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil detetou uma diminuição de hidrocarbonetos nos aquíferos da Praia da Vitória, Açores, no primeiro semestre de 2018, no âmbito do acompanhamento da reabilitação das zonas contaminadas pela Força Aérea norte-americana decorrente da utilização das Lajes.

MARIO CRUZ/LUSA