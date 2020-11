"Após testes de rastreio aos funcionários e utentes, detetámos que há quatro utentes e cinco funcionários infetados com covid-19. De imediato, articulamos um conjunto de diligências com a Direção-Geral da Saúde (DGS) com o intuito de conter a propagação do novo coronavírus", indicou à Lusa José Santos.

Segundo o provedor, foram testados 60 utentes e 21 funcionários do lar.

"Tudo começo na final da passada semana, quando, de forma voluntária e a expensas da instituição, decidimos testar 10 pessoas, em que duas acabaram por dar positivo” para o SARS-CoV-2, vírus que provoca a doença covid-19, concretizou José Santos.

O responsável destacou a rápida atuação da DGS em todo o processo de estancar a propagação da infeção no lar da Misericórdia.

"Esperamos que, com esta atuação articulada de forma célere entre a SCMFEC e a DGS, a situação fique controlada nos próximos dias e mostro-me otimista", vincou.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.959 pessoas dos 183.420 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.