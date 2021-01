O provedor da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, classificou hoje de "calamidade" a situação do lar Maria Luísa, com 66 utentes infetados com o vírus SARS-CoV-2, sendo que três estão hospitalizados.

Estamos a viver uma situação de calamidade. É de facto dramático. Pedi ao presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira para reunir, de urgência, a comissão municipal de proteção civil para analisarmos esta situação", afirmou hoje à agência Lusa Rui Cruz. Segundo o provedor, "alguns utentes apresentam sintomas ligeiros e outros estão assintomáticos". Rui Cruz explicou que, "além dos 63 utentes infetados, que permanecem na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), 32 de um total de 52 funcionários da instituição – entre administrativos, profissionais de saúde e auxiliares – também foram contaminados com o vírus que provoca a covid-19. Entre sábado e segunda-feira, morreram quatro utentes com covid-19. "Temos 10 funcionários com baixa médica e apenas 10 estão no ativo. Foram-nos disponibilizados cinco elementos de uma Brigada de Intervenção Rápida (BIR), o que é manifestamente insuficiente", disse. Contactada pela Lusa, fonte autárquica adiantou que a "reunião de emergência irá decorrer ainda na manhã de hoje para tentar encontrar soluções para fazer frente ao surto que atinge o lar Maria Luísa". A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.