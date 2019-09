Catarina Martins começou hoje o dia com uma visita à Escola Básica Sampaio Garrido, em Lisboa, para lembrar que a educação foi o pelouro assumido pelo BE na Câmara de Lisboa e onde foram adotadas uma série de medidas nesta área, que “devem ser estendidas aos outros ciclos de ensino, mas também a todo o país”.

“A reutilização dos manuais pode até ter alguns benefícios do ponto de vista ambiental e pode ser louvável, mas no 1.º ciclo os manuais são feitos para as crianças preencherem, para escreverem nos manuais. Uma medida que é tão boa, tão importante para as famílias como os manuais escolares gratuitos não devia ficar manchada por esta obsessão do Governo de fazer a reutilização no 1.º ciclo”, criticou.

Para estes alunos, na perspetiva da líder do BE, “os manuais têm de ser todos os novos, como devem substituídos os manuais de todos os ciclos que não estão em condições”.

“É muito importante os manuais escolares gratuitos para todas as famílias. Estão a poupar entre 200 a 400 euros neste início de ano, mas é importante que no 1.º ciclo se compreenda que não é possível a reutilização dos manuais escolares porque as crianças escrevem nos manuais”, insistiu.