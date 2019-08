António Costa salientou que, graças ao seu governo, a região paga hoje menos juros pelo empréstimo que contraiu em 2012 no âmbito do Programa Ajustamento Económico Financeiro, tendo a região poupado este ano sete milhões de euros e que, até ao final do empréstimo, poupará 100 milhões de euros.

"A República quer justiça com a Madeira e não quer enriquecer à custa da Madeira", referiu, salientando ainda o apoio em pagar 50% do equipamento e do IVA da construção do novo hospital.

Defendeu ainda que o seu governo irá negociar no sentido da entrada de uma terceira companhia aérea na ligação regular Madeira e o continente e a entrada em funcionamento de um ferry todo o ano entre a região autónoma e Lisboa.

A concluir o discurso e dirigindo-se a Paulo Cafôfo, candidato do PS/Madeira à presidência do Governo Regional, disse: "não serás o amigo do Governo da República, serás o representante dos madeirenses e porto santenses perante o pais e perante a República".

O candidato do PS/Madeira a presidente do Governo Regional nas eleições legislativas regionais de 22 de setembro pediu aos madeirenses e porto santenses que deem "uma oportunidade" ao Partido Socialista para que se concretize a alternância política na região governada há 43 anos pelo PSD.

Paulo Cafôfo pediu a António Costa a revisão da Lei das Finanças Regionais, o respeito e o direito pelo princípio da continuidade territorial, estabelecendo uma linha ferry entre a Madeira e o continente todo o ano e a entrada de uma terceira companhia aérea nas ligações domésticas.

O candidato defendeu ainda o reforço da solidariedade nacional, condenando que "a autonomia não pode ser uma arma de arremesso das politicas do PSD".

O presidente do PS-M, Emanuel Câmara, destacou que a Madeira "vai escrever uma página bonita" a 22 de setembro "na história da alternância politica".

"Vamos mudar a Madeira a 22 de setembro", disse.