“Estamos a apontar para um resultado entre 20 e 25 deputados na Assembleia da República”, disse André Ventura, depois de entregar as listas de candidatos às eleições de 30 de janeiro pelo círculo eleitoral de Lisboa.

O também presidente do partido disse também achar “que o Chega vai ultrapassar os 10% dos votos”.

Interpelado sobre a possibilidade de a campanha realizar-se sob restrições, o dirigente partidário disse esperar que “decorra com alguma normalidade”.

Exemplificando com a campanha das eleições presidenciais, em janeiro deste ano e na qual Ventura foi candidato, o deputado disse que sentiu “a dificuldade de fazer uma campanha no meio de restrições”.

Um ano depois a situação do país é outra, apesar da ameaça que representa a disseminação da variante Ómicron, e André Ventura considerou que a campanha poderá realizar-se com “o mínimo de restrições”.

“O que espero é que possamos ter, pelo menos, a primeira campanha normal, porque mesmo nas autárquicas houve alguns limites. Os portugueses nas legislativas têm de se expressar normalmente. É uma campanha especialmente importante, porque vão decidir o futuro do país,” elaborou, sem “limitações ao contacto com as pessoas”.