Com a maioria dos partidos a terem uma única iniciativa de campanha, vários líderes anteciparam, ao longo do dia, as suas expectativas para o único debate a nove, marcado para as 21:00, na RTP, depois dos frente a frente das últimas duas semanas.

Numa visita ao mercado semanal do Fundão, Castelo Branco, a coordenadora do BE afirmou esperar que no debate “fiquem claros projetos para o país”, com foco “na vida das pessoas” e nas soluções para o dia seguinte às eleições.

Já o presidente da Iniciativa Liberal disse que vai mostrar no debate que é o único partido com “ímpeto reformista” e sem medo de fazer coisas diferentes, tendo também prometido que vai colocar em cima da mesa temas que interessam às pessoas, nomeadamente as questões salariais, da saúde e dos impostos.

Por sua vez, o secretário-geral do PS participou em Lisboa no encontro “Continuar a avançar em igualdade”, organizado pelas Mulheres Socialistas, onde alertou para a crescente influência da extrema-direita junto de partidos tradicionais.

“Esses movimentos de extrema-direita, o maior perigo que representam é quando conseguem condicionar os partidos tradicionais, os chamados partidos do sistema”, afirmou António Costa, numa alusão indireta ao PSD.

Como exemplo, António Costa referiu: “Quando se começa a achar que a prisão perpétua pode não ser bem uma prisão perpétua, é o primeiro passo para começar a achar que o racismo não é bem racismo, que a xenofobia não é bem xenofobia e que o reconhecimento da desigualdade de género não é bem o reconhecimento da desigualdade de género”.

Em resposta, o líder social-democrata acusou António Costa de “tentar incutir medo nos portugueses” com “o papão da direita” e apelou ao PS para que faça campanha “com base nas suas propostas, sem “deturpar as ideias do PSD”.

No final de uma arrumada muito participada e confusa na Avenida da Igreja, em Lisboa, Rui Rio foi questionado se a campanha para as legislativas antecipadas de 30 de janeiro se irá transformar num pingue-pongue entre ele e António Costa.

“Não vai ser um pingue-pongue, porque se o dr. António Costa continuar desta forma vai ficar a falar sozinho. O que o PS tem feito não é apresentar as suas propostas, é procurar dizer que nós propomos o que não propomos”, afirmou, dando como exemplos áreas como a Segurança Social ou o Serviço Nacional de Saúde.

“Hoje recuperou a ladainha da prisão perpétua, se for assim vai ficar naturalmente a falar sozinho”, disse.

No dia em que o secretário-geral do PCP teve alta, depois de ter sido submetido a uma cirurgia de urgência à carótida interna, o dirigente comunista João Ferreira considerou que entregou o melhor das suas capacidades à tarefa de substituir Jerónimo de Sousa na campanha eleitoral, mas o importante é o seu regresso.

João Ferreira recuperou hoje a publicação feita por Rui Rio no Twitter no domingo, considerando que o presidente social-democrata “não faz ideia de como é que funciona” o voto antecipado em mobilidade

O presidente do CDS-PP arrancou o segundo dia de campanha das legislativas em Portalegre com uma iniciativa para defender a contratação de mais efetivos para as forças de segurança.

Já em Évora, Francisco Rodrigues dos Santos criticou o PSD e a Iniciativa Liberal por admitirem negociar com o PAN após as eleições e alertou que os centristas não admitem “nenhum entendimento” com este partido com vista à governação do país.

Na Sertã, Castelo Branco, o líder do Chega, André Ventura, defendeu hoje que 2,5% do Orçamento do Estado deve ser dedicado ao investimento no interior do país.

Depois de o Ministério Público ter hoje pedido a condenação do secretário-geral do PSD e da deputada social-democrata Emília Cerqueira por falsidade informática, no âmbito do caso "das presenças fantasma" no plenário da Assembleia da República, José Silvano mostrou-se convicto de que a 02 de fevereiro vai terminar “o pesadelo” com a sua “absolvição” no julgamento, enquanto o presidente do partido desvalorizou este assunto.