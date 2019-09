A três semanas das eleições legislativas, que se realizam a 06 de outubro, o secretário-geral do partido lembrou que “o resultado da CDU ainda está em construção” e que existe uma “excelente dinâmica”.

Na sondagem hoje divulgada, o PS aparece "à beira da maioria absoluta", com 38,3% dos votos, revela a primeira página do jornal Sol.

O PSD aparece em segundo lugar nas intenções de voto para as legislativas com 23,3%, seguindo-se o Bloco de Esquerda com 9,5%, a CDU com 7,1%, o CDS-PP com 5,5% e o PAN com 4,5%.

Estes resultados têm por base 1.022 entrevistas realizadas de forma aleatória entre os dias 07 e 12 de setembro: 51,8% dos inquiridos são mulheres e 48,2% homens. O erro máximo da amostra é 3,08% para um grau de probabilidade de 95%.

Os entrevistados são representativos da população com mais de 18 anos, residente em Portugal Continental, Açores e Madeira.