“As pessoas não querem ouvir tricas nem trocas entre os partidos ou até mesmo das questões da vida interna dos partidos”, mas sim de “soluções e respostas para o país”, defendeu a porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

À margem de uma visita a um ‘skatepark’ em São João do Estoril, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, Inês Sousa Real foi questionada pelos jornalistas sobre as ausências na campanha do antigo porta-voz do PAN, André Silva, e dos fundadores do partido.

“Todos os filiados estão convocados para estar presentes nas ações de campanha”, voltou a afirmar a também deputada, salientando que a “preocupação” do PAN nesta campanha eleitoral foi estar “em proximidade com a população”.

Inês Sousa Real realçou que o PAN tem “pessoas que foram muito importantes para a vida do partido e que deram um contributo mais do que relevante”, sublinhando que “a porta está sempre aberta”, assim como “o reconhecimento para aquilo que foi o seu papel”.

A ausência de figuras do partido na campanha eleitoral “é uma não questão para o PAN” e o motivo para o aparente afastamento do partido “só pode ser respondido pelos próprios e não nos cabe a nós estar a fazer especulações”, vincou.

A porta-voz do PAN assinalou ainda que o partido optou por fazer uma campanha em “respeito pelas regras sanitárias”, devido à pandemia de covid-19, indicando que o partido preferiu “evitar as arruadas e as grandes concentrações”.

“Seria uma irresponsabilidade da parte do PAN que estivéssemos a fazer campanha como se nada se passasse e não houvesse uma pandemia e estamos a ter todos os cuidados e a privilegiar o contacto direto com as populações”, acrescentou.

Inês Sousa Real posiciona-se ao centro no 'skate' e na política para não cair