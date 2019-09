Em declarações à agência Lusa, o líder da Iniciativa Liberal destacou o que distingue o partido dos restantes concorrentes às eleições legislativas de outubro: “Diferenciamo-nos porque não nos acomodámos com o estado atual do país, não nos acomodámos com o socialismo. Queremos mais uma alternativa e a única alternativa liberal e ideológica ao socialismo é o liberalismo”, sustentou Carlos Guimarães Pinto.

Como “medida bandeira” do programa da Iniciativa Liberal, Guimarães Pinto apontou a criação de uma taxa única de IRS de 15% para os rendimentos acima dos 650 euros, “para garantir que as pessoas voltam a acreditar que é possível subir na vida trabalhando e investindo”.

“Esta taxa única de IRS já foi aplicada em muitos outros países, como a Estónia, a Lituânia ou a Eslováquia - que há 20 anos tinham um terço ou metade do nosso Produto Interno Bruto (PIB) e que nos habituámos a ver como países bastante mais pobres do que nós - e que já nos ultrapassaram”, sustentou.

Salientando que “Portugal é hoje, em termos de PIB ‘per capita’, mais pobre do que qualquer um destes países”, o líder da Iniciativa Liberal aponta como fator comum nessas economias “terem optado por uma fiscalidade mais simples, uma taxa única ou duas taxas, quando em Portugal existem sete”.

Outra das prioridades da Iniciativa Liberal é o combate à corrupção, que considera ser “o resultado do excesso de concentração do poder do Estado central e em Lisboa” e que faz de Portugal “o quarto país mais centralista da Europa”.