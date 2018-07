As alterações aumentam a participação das autarquias nas receitas públicas e preveem os recursos financeiros para que possam exercer mais competências, segundo uma lei-quadro que também hoje foi aprovada em votação final global.

Neste sentido, é criado um novo Fundo de Financiamento da Descentralização (FFD), que os municípios vão receber através do Orçamento do Estado (OE), prevendo "os recursos financeiros a atribuir às autarquias locais e entidades intermunicipais para o exercício das novas competências".

De acordo com um levantamento do gabinete do secretário de Estado das Autarquias Locais, sobre os impactos financeiros da descentralização, a que a Lusa teve acesso, as transferências para o FFD deverão ascender a cerca de 889,7 milhões de euros, dos quais 797 milhões para a área da educação.

No documento, enviado à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), as transferências repartem-se por 797,8 milhões para a área da educação, 83 milhões para a saúde, 7,6 milhões para habitação e 1,1 milhões para a cultura, de acordo com dados apurados por cada ministério.

O montante global a transferir ficará assim abaixo do inicialmente previsto de 1.098 milhões de euros, tendo em conta as competências de fora da transferência, designadamente no domínio da ação social, saúde e estradas.

Este novo fundo não elimina o Fundo Social Municipal, já existente e com o mesmo fim de transferir através do OE verbas consignadas ao financiamento de determinadas competências na educação, saúde e ação social que já são desempenhadas pela generalidade dos municípios.

No período de ajustamento que se seguiu a 2011, os municípios e as freguesias também sofreram “cortes” nos seus orçamentos, recebendo menos 260 milhões de euros do que deveriam receber se as fórmulas de atribuição de verbas constantes da Lei das Finanças Locais (LFL) fossem aplicadas.

A nova LFL prevê, por isso, um mecanismo de convergência que permite aos municípios e freguesias receberem, até 2021, o que estariam a receber se não tivessem tido estes "cortes".