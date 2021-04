A TAP inicia hoje um leilão solidário para ajudar o Centro de Apoio ao Sem Abrigo - CASA.

Apresentam-se a leilão "15 cadeiras triplas de classe económica e cinco cadeiras triplas de classe executiva" que podem agora ser licitados, até ao dia 23 de abril, no site da plataforma online de angariação de fundos solidários, eSolidar, informa a companhia aérea portuguesa em comunicado.

A verba angariada com a venda de material aeronáutico descontinuado reverte a favor "da compra de um novo forno e/ou fogão industrial que permitirá manter a qualidade e capacidade logística das cerca de 700 refeições que diariamente são cozinhadas no centro", na sede em Lisboa.

Com 10 delegações espalhadas por Portugal Continental e Madeira, a missão do CASA desdobra-se no apoio a Pessoas em Situação de Sem Abrigo e a famílias carenciadas (CASA Amiga).

A rede de 1700 voluntários dá uma resposta diária a 1998 pessoas em situação de sem-abrigo, num total de 6844 utentes ajudados em território nacional.