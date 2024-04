A unidade industrial completa, localizada em Mozelos, esteve à venda até 24 de abril num leilão 'on-line', com o valor base de 411.170 euros, mas o imóvel não recebeu qualquer licitação no prazo previsto.

Em declarações à Lusa, o administrador de insolvência admitiu que a fábrica poderá ser colocada novamente para venda em leilão por um valor mais baixo, mas a decisão cabe aos credores.

A empresa sediada em Mozelos, no concelho de Santa Maria da Feira, entrou em processo de insolvência em agosto de 2021, estando neste momento a proceder à liquidação dos bens para posterior pagamento aos credores.

De acordo com a leiloeira, a unidade industrial é composta por um armazém, um edifício destinado à indústria e um terreno com uma área total de mais de cinco mil metros quadrados.

O lote que estava à venda incluía ainda a maquinaria e equipamentos, mobiliário e equipamento de escritório, e duas viaturas.

Fundada em 1989, a Lusobel Cortiças iniciou a sua produção com foco no acabamento de rolhas de cortiça. Em 2003, a empresa feirense aprimorou a sua atividade com o acabamento de rolhas de cortiça natural e rolhas naturais colmatadas para vinhos tranquilos, e com o acabamento de rolhas aglomeradas e rolhas aglomeradas com discos de cortiça natural para vinhos tranquilos, vinhos espumosos, cerveja e cidra.

Um comunicado da leiloeira refere que a venda da unidade industrial completa constitui uma vantagem de investimento, uma vez que permite ao investidor dar continuidade à atividade da empresa.