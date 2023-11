A adega, que foi fundada em 1954, está envolvida num processo de insolvência e encontra-se à venda na leiloeira Leilosoc por um valor mínimo de 963.840 euros.

A página de internet da leiloeira, consultada hoje pela agência Lusa, indica que o prazo para entrega de propostas termina no dia 14 de dezembro, pelas 14:30, sendo que as cartas com as propostas serão abertas no mesmo dia às 15:00, no escritório da administradora da insolvência, no Porto.

No anúncio da venda é especificado que a adega conta com um armazém industrial para transformação de uvas e comércio de vinhos com uma área total de 4.670,00 m², uma área coberta de 1.400,00 m² e um logradouro com 3.270,00 m².

Pertence ainda à adega um lote para construção com 85 m² e um terreno rústico com dependência agrícola e olival com uma área total de 1.645 m².

A leiloeira indica ainda que existe um contrato de cessão de exploração que terminará em 12 de janeiro de 2024.