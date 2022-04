Szoboszlai marcou o único golo de um encontro equilibrado aos 69 minutos, correspondendo a uma assistência do francês Christopher Nkunku, que substituiu após o intervalo o avançado internacional português André Silva, protagonista de uma exibição pobre.

O Leipzig isolou-se no terceiro lugar, longe do líder Bayern Munique e do Borussia Dortmund, com dois pontos de vantagem sobre o Leverkusen, quarto classificado, e três face ao Friburgo, quinto, que venceu no sábado o Bochum por 3-0 e aproximou-se dos dois últimos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Horas antes, o Bayern Munique tinha restabelecido a margem de segurança na liderança, a uma semana de defrontar o perseguidor Borussia Dortmund, ao vencer por 3-0 no estádio do Arminia Bielefeld.

O avançado polaco Robert Lewandowski ficou em ‘branco’, mas teve influência decisiva no primeiro golo, marcado na própria baliza por Jacob Laursen, aos 10 minutos, e assistiu Musiala para o 3-0, aos 85, depois de Gnabry ter aumentado a vantagem dos bávaros, aos 45+7.

O campeão germânico não se deparou com muitas dificuldades no reduto do 17.º e penúltimo classificado, pelo qual o defesa português Guilherme Ramos foi totalista, e pode revalidar o título já no próximo fim de semana, quando receber o Dortmund.

O Bayern Munique recolocou em nove pontos a vantagem sobre o Dortmund, que no sábado goleou por 6-1 na receção ao Wolfsburgo e é a única equipa que o pode impedir de conquistar o 10.º título consecutivo, quando estão apenas 12 pontos em disputa nas últimas quatro jornadas do campeonato.

Também hoje, o lanterna-vermelha Greuther Furth ficou ainda mais perto da despromoção ao segundo escalão, ao empatar 0-0 na visita a Hoffenheim, enquanto o Union Berlim venceu por 2-0 o Eintracht Frankfurt, pelo qual o avançado português Gonçalo Paciência foi totalista.