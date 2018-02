A Câmara de Leiria aprovou hoje, em reunião de executivo, a adjudicação da empreitada para a adaptação e instalação da Loja do Cidadão, no edifício "O Paço, pelo montante de um milhão de euros.

O prazo para a execução da empreitada é de 250 dias, tendo o valor da obra ficado nos 1.089.000 euros acrescidos de IVA, informa uma nota da autarquia liderada por Raul Castro (PS).

Com este equipamento, a autarquia pretende "potenciar o desenvolvimento do Município através dos benefícios que este espaço pode trazer à população em termos de desburocratização e poupança de tempo útil".

Neste espaço funcionarão serviços ligados à Autoridade Tributária, Segurança Social, Instituto dos Registos e Notariado e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.

O protocolo para a instalação da Loja do Cidadão no antigo Paço Episcopal, no centro da cidade, foi assinado pelo Município de Leiria com a Agência para a Modernização Administrativa, o Instituto dos Registos e Notariado, a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Instituto da Segurança Social no dia 18 de julho de 2017.

Segundo a Câmara, este protocolo enquadra-se na estratégia nacional de alargamento da rede de lojas de cidadão com o propósito de oferecer uma maior oferta de serviços públicos, cumprindo também os "objetivos de racionalizar geográfica e financeiramente o modelo de distribuição de serviços públicos, sem perda de proximidade para o cidadão e com economias em termos de custos de instalação e exploração".