A conferência "O Menino do Lapedo - 20 anos depois" compreende ainda visitas guiadas por especialistas ao sítio arqueológico do Abrigo do Lagar Velho, Monumento Nacional desde 2013. Em paralelo, será lançado um livro infantojuvenil sobre a história do "Menino do Lapedo".

As duas décadas da descoberta arqueológica também estão em destaque no estrangeiro, na exposição "The Lapedo child and other stories from Lagar Velho rock shelter", que é inaugurada em 02 de dezembro no Museu de Arqueologia em Zagreb, na Croácia.

A exposição fica patente até 24 de fevereiro e inclui dois filmes, que promovem o achado e o trabalho científico desenvolvido.

Nesse projeto desenvolvido para o Museu de Arqueologia em Zagreb, estará também em destaque a arte rupestre do Vale do Côa.

No âmbito das comemorações, foram realizados no verão deste ano novos trabalhos de campo no Abrigo do Lagar Velho, envolvendo uma equipa internacional e liderados pelo Laboratório de Arqueociências da Direção-Geral do Património Cultural.

O "Menino do Lapedo" foi encontrado em 1998, no Abrigo do Lagar Velho, no vale do Lapedo, freguesia de Santa Eufémia, a cerca de dez quilómetros de Leiria.

O esqueleto tem cerca de 29 mil anos e constituiu um acontecimento marcante no seio da paleoantropologia internacional, por se tratar do primeiro enterramento Paleolítico escavado na Península Ibérica.