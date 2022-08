O presidente da Agros, Idalino Leão, acredita que é bem real o risco do desaparecimento do setor do leite em Portugal. Para que tal não aconteça, o empresário, em entrevista à Rádio Renascença, diz que os preços do produto tem de subir.

"Posso dizer que, neste momento, é mais caro em cerca de 50% produzir um litro de leite do que era no período homólogo. O preço do leite subiu à volta de 18 a 20%. Como é fácil de perceber, nós temos aqui um défice que não foi colmatado e obviamente que o preço do leite vai ter que subir ao produtor de forma a ser sustentável", considerou Idalino Leão, destacando depois que o "leite barato" acabou.

"O paradigma do leite barato, excessivamente barato ao consumidor, acabou. Não há forma de dizer isto doutra forma. Acabou. O consumidor hoje percebe isso perfeitamente, porque facilmente percebe que todos os fatores de produção subiram, em todos os setores da economia, e o setor leiteiro não é exceção", realçou o presidente da Agros.