“Robert Mugabe tem uma imagem histórica dúplice”, disse, em declarações à Lusa, o coordenador de Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento do Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) e investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE/IUL.

“Por um lado, é um herói da luta de libertação nacional. Sem dúvida. Foi considerado internacionalmente – foi inclusivamente candidato ao Prémio Nobel da Paz em 1981 – unanimemente, na primeira metade da sua governação, como um líder exemplo em África por parte do mundo ocidental”, recordou o investigador.

A partir do final dos anos 1990 e até à sua morte, porém, Mugabe assumiu “a sua natureza mais ditatorial”, através de “conjunto de medidas”, e “acaba morrendo com esta aura de ditador africano”, disse o coordenador do IMVF.

“Quando estamos na África Austral, em países como Moçambique, por exemplo, ou como a África do Sul, vamos encontrar um posicionamento relativamente ao Zimbabué altamente contraditório”, apontou.

“Dentro de Moçambique, há muita gente que olha para Mugabe com um grande sentimento de gratidão. Por um lado, sem dúvida, a Frelimo e o Governo de Moçambique apoiaram-no na luta de libertação contra a Rodésia do Sul na década de 70, mas depois, quando houve a guerra civil em Moçambique com a Renamo, as tropas de Mugabe apoiaram a Frelimo e o Governo da Frelimo em todo o corredor ferroviário da Beira, com homens armados”, recordou o investigador.

“O que vamos encontrar é que esta leitura que se faz nos media ocidentais sobre o Mugabe, uma personagem de opereta, um ditador, etc., é uma leitura demasiado simplista”, concluiu Fernando Jorge Cardoso.