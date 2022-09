“Estamos arrasados ao anunciar que Pharoah Sanders faleceu. Morreu pacificamente, rodeado por familiares e amigos, em Los Angeles”, disse a editora Luaka Bop, num comunicado.

Farrell “Pharoah” Sanders nasceu em 13 de outubro de 1940 em Little Rock, Arkansas, numa modesta família batista.

Tocou clarinete na orquestra da escola reservada a negros e frequentou os clubes de blues da cidade, até que em 1959 se mudou para Oakland (Califórnia), onde se juntou a vários grupos de rhythm and blues.

O saxofonista tenor Pharoah Sanders é considerado um dos herdeiros de John Coltrane, com quem trabalhou, tendo colaborado também com outros nomes do jazz, como Ornette Coleman e Don Cherry.

É considerado um mestre do jazz espiritual, corrente do final dos anos 1960, pretendendo unir as sociedades divididas por tensões raciais, sociais e políticas através das suas notas musicais.