O novo filme de Leonel Vieira vai ser gravado integralmente em Viana do Castelo, com a colaboração da autarquia no âmbito da sua política de apoio às produções audiovisuais, o que conduziu à criação, este mês, de uma “film commission”, designada VianaFilm.

"O filme "Tiro e Queda" apresenta-se como uma comédia, dirigida ao grande público, com um humor mordaz e satírico à atualidade portuguesa, que foi escrita por Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca, e que vai desenrolar-se em vários cenários da cidade", especificou o município, em comunicado.

Adiantou que o filme "enquadra-se na tradição das duplas cómicas da história do cinema e é uma adaptação da peça de teatro com o mesmo nome”.

Na nota, aquela autarquia adiantou que Eduardo Madeira e Manuel Marques levaram a peça de teatro "Tiro e Queda" em digressão pelo país, revelando-se um sucesso de bilheteira".

"Em 2018, a história transforma-se num filme e chega às salas nacionais. Eddie, representado por Eduardo Madeira, será a figura operacional, forte, machão e bruto, mas com uma alma sensível, enquanto Manuel Marques será Manecas, profissional, enfezado e frágil", revelou.