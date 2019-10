Em janeiro deste ano, Pedro Leal, aluno de gestão na Nova School of Business and Economics, foi estudar um semestre para fora, para a Tailândia. Lá, em conversa com uma amiga portuguesa, apercebeu-se que esta, sabendo que o Presidente da República é Marcelo Rebelo de Sousa e que o primeiro-ministro é António Costa, não sabia dizer se Costa pertencia ao Partido Socialista ou ao Partido Social Democrata.

“Isto fez-me pensar no quão alheados tantos jovens, e não só, estão da política e nas elevadas taxas de abstenção. Pessoas que considero inteligentes e cultas, mas que estão completamente desligadas”, diz o jovem de 22 anos ao SAPO24.

Quando voltou a Portugal, Pedro tinha um mês de férias por preencher e, ele, alguém que nunca tinha lido um programa eleitoral na vida, perguntou-se: “será que é possível resumir os programas eleitorais e fazer alguma coisa com isto?”.

É aqui que entra na equação Francisco Campaniço, estudante de Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores no Instituto Superior Técnico, amigo de Pedro desde o oitavo ano do terceiro ciclo do ensino básico.

“Basicamente, isto começou com uma conversa entre nós, não sabíamos bem se ia ser exequível ou não porque nunca tínhamos lido um programa eleitoral na vida, não sabíamos o quão extenso seria de ler e reler”, explica o estudante de gestão.