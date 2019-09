Ao som de apitos e bombos, um dos lesados, munido de um megafone, ia desafiando António Costa, a quem apelidou de "comandante", a ir ao seu encontro, uma vez que tem perguntas para lhe fazer às quais exige resposta.

À chegada do secretário-geral do PS ao Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, local do almoço, cerca das 13:30, um grupo de militantes da Juventude Socialista começou a gritar "PS" para tentar abafar o ruído do grupo de aproximadamente 20 manifestantes.

"Se és homem e tens palavra, anda ter comigo que eu estou aqui para fazer perguntas", gritava o manifestante, pelo megafone, acusando António Costa de ser mal-educado por alegadamente lhe ter dito "desapareça daqui" quando este o terá tentado abordar, em Avintes.