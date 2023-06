Numa publicação no Twitter, Edgars Rinkēvičs, afirmou que a Letónia está a acompanhar de perto a situação na Rússia, onde o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, reivindicou hoje a ocupação de Rostov, cidade-chave no sul da Rússia para guerra na Ucrânia, e apelou a uma rebelião contra o comando militar russo, que acusou de atacar os seus combatentes.

Assim sendo, Rinkēvičs afirmou que: "A segurança das fronteiras foi reforçada, não serão considerados vistos ou entradas na fronteira russa, devido aos acontecimentos actuais Neste momento, não existe qualquer ameaça direta para a Letónia"