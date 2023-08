As autoridades da Letónia anunciaram hoje o reforço do número de guardas de fronteira e o envio de unidades das forças armadas para a fronteira com a Bielorrússia, devido à crescente ameaça de "guerra híbrida", com a entrada irregular de migrantes.

A Guarda Fronteiriça do Estado informou em comunicado a “mobilização de guardas fronteiriços adicionais em serviço para reforço da proteção da fronteira externa”, bem como a suspensão de licenças e férias dos elementos. Por outro lado, o Ministério da Defesa declarou que a sua titular, Inara Murniece, deu instruções às Forças Armadas Nacionais para enviar tropas para apoiar a guarda de fronteira no seu trabalho de defesa da fronteira com a Bielorrússia. Estas medidas foram anunciadas depois de as autoridades do país báltico terem afirmado que tinham intercetado 96 pessoas que tentaram entrar na Letónia de forma irregular a partir da Bielorrússia na noite de segunda para terça-feira. Este é um dos números mais altos dos últimos meses, segundo os media locais. Este ano, 5.799 migrantes foram impedidos de entrar na fronteira da Letónia com a Bielorrússia, enquanto 292 foram admitidos no país báltico por razões humanitárias. O número já supera os 5.286 intercetados em todo o ano de 2022. O termo “guerra híbrida” é usado pelos governos dos países bálticos e por analistas de segurança numa referência à estratégia da Bielorrússia de atrair migrantes, principalmente do Médio Oriente, e depois pressioná-los a cruzar as fronteiras para os países adjacentes europeus, Letónia, Lituânia e Polónia. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram