A interdição a banhos na praia da Fonte do Cortiço, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), foi hoje levantada, após serem conhecidas as análises que atestam a qualidade da água, divulgou a Capitania do Porto de Sines.

TIAGO CANHOTO/LUSA