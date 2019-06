Na sessão que hoje se realizou na sede da CIMLT, foi apresentado o resultado de um estudo sobre a mobilidade nos 11 concelhos que integram esta comunidade intermunicipal – Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém (todos do distrito de Santarém) e Azambuja (distrito de Lisboa).

A análise revela uma preponderância significativa (superior a 70%) do uso de transporte individual nas deslocações diárias.

A par do estudo, a CIMLT apresentou os princípios que vão presidir ao lançamento do concurso público internacional para a rede de transportes públicos da Lezíria, procedimento que quer realizar no terceiro trimestre deste ano para que o operador vencedor possa começar a operar em agosto de 2020.

O presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, João Carvalho, lembrou que em 03 de dezembro termina o prazo para a entrada em vigor de um regime que foi aprovado em 2015, esperando que o Estado português não venha a sofrer sanções por “deixar sempre até à última”.

Sublinhando que várias contratualizações têm os seus processos em curso, algumas deles já concluídos, João Carvalho instou a que “não se espere”, alertando para os riscos de atrasos caso haja impugnações, para que “esta grande reforma vá para a frente”.

No caso da Lezíria do Tejo, o concurso fará com que dos dois atuais (Rodoviária do Tejo e Ribatejana, do mesmo grupo empresarial) se passe para apenas um operador, que terá uma marca própria.

O concurso vai bonificar operadores que apresentem uma frota com uma idade média máxima de 20 anos, baixas emissões poluentes e ‘wi-fi’ a bordo, sendo obrigatório que os autocarros tenham ar condicionado e que haja um sistema de bilhética e GPS que permita à CIMLT, como autoridade de transporte, exercer o controlo do cumprimento do serviço público.

O concurso vai introduzir “pequenos ajustes” à rede atualmente existente, com reorganização e numeração das linhas e imposição do cumprimento de um limite mínimo de serviços.

Pedro Ribeiro afirmou que, a par da redução do custo dos transportes, estas alterações permitirão uma melhoria na qualidade do serviço, facultando o acesso a lugares, a pequenas freguesias, mas também as ligações das sedes de concelho e destas a Lisboa, “onde muita gente trabalha”.

“Estamos a fazer um esforço integrado dos 11 municípios para que isso possa ser uma realidade com um objetivo que forçosamente tem de ser de todos e de que não há volta a dar: nós necessitamos reduzir o transporte de carro, individual”, declarou, salientando que este é um trabalho cujos “resultados sustentáveis” provavelmente só se conhecerão daqui a uma década.