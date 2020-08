A perceção foi dada por telefone à agência Lusa pelo fotojornalista português João Sousa, “freelance”, que foi apanhado pelas explosões mortíferas e devastadoras no porto de Beirute, onde reside desde janeiro deste ano, e que tem estado a acompanhar a evolução da situação de caos que se criou na capital libanesa.

Cansada de uma classe política em que cada vez menos confia, a quem acusa de corrupção e de uma má gestão da pandemia de covid-19 e, agora com a “falta de ajuda do Governo” nas operações de rescaldo, alguns cidadãos da capital estão a edificar uma forca na Praça dos Mártires, no centro de Beirute, para, sábado, “simbolicamente”, “enforcar” os dirigentes libaneses em mais uma ação de protesto.

“Exigem a cabeça dos políticos. Mas se [sábado] aparecer alguém enforcado, a coisa pode resvalar e pode abrir um precedente perigoso, pois o ambiente é cada vez mais de raiva e de perplexidade, pois as pessoas estão saturadas e fartas” da classe política libanesa, advertiu.

“E é a forma mais recente de os cidadãos expressarem a sua revolta por um Governo que não tem ajudado a população que, à medida que deixa de lado a tese de um ataque de Israel, se revolta ainda mais para denunciar a incompetência” do executivo liderado pelo primeiro-ministro Hassan Diab, sublinhou à Lusa João Sousa.

Segundo o ‘freelancer’ português, de 42 anos e natural de Lisboa, e que trabalha como fotojornalista no diário libanês L’Orient-Le Jour, o único jornal em língua francesa no país, o Líbano viveu em outubro de 2019, com maior adesão, e em janeiro deste ano, com menor, um “movimento revolucionário” que, em parte devido à pandemia do novo coronavírus, não vingou.