“Sejamos claros: os povos da região e os povos do mundo não podem permitir que o Líbano se torne noutra Gaza. Sinto-me hoje compelido a expressar a minha profunda preocupação com a escalada entre Israel e o Hezbollah ao longo da Linha Azul”, a linha de demarcação estabelecida pela ONU entre Israel e o Líbano, declarou Guterres à imprensa.

“Escalada na troca contínua de tiros. Escalada na retórica belicosa de ambos os lados, como se a guerra total estivesse iminente. O risco de o conflito se estender ao Médio Oriente é real e deve ser evitado. Um movimento precipitado, um erro de cálculo, pode provocar uma catástrofe muito para além da fronteira, e francamente inimaginável”, alertou.

O conflito entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza conduziu a um recrudescimento da violência na fronteira norte de Israel com o Líbano, onde as trocas de tiros entre o exército israelita e o movimento xiita libanês Hezbollah, um aliado do Hamas e pró-Irão, se intensificaram nas últimas semanas.

A escalada da retórica belicosa entre os dois protagonistas fez aumentar ainda mais os receios de uma guerra em grande escala.