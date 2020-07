O sequestrador, identificado como um antigo recluso, disparou sobre uma aeronave que sobrevoou o autocarro e atirou um pacote explosivo para a via pública, disse à AFP o vice-ministro do Interior.

Antes, este homem já tinha disparado “na direção das forças de segurança” e atirado uma granada, que, “felizmente, não explodiu”, explicitou a polícia.

Contudo, há incoerências entre o número de pessoas que estão sequestradas.

Os órgãos de comunicação social locais e a polícia davam inicialmente nota de cerca de 20 pessoas a bordo do autocarro quando foram sequestradas.

Mais tarde, o Serviço de Segurança da Ucrânia corrigiu a informação, assinalando que havia dez reféns, ao contrário dos 20 anunciados ao início da manhã.

A France-Presse, no entanto, sublinha que estavam 20 pessoas a bordo deste autocarro.

As autoridades também desconhecem se havia mais pessoas dentro do veículo no momento do incidente, e se algumas conseguiram fugir.

O homem armado chamou a polícias às 09:25 locais (07:25 em Lisboa), depois de ter assumido o controlo do autocarro. O sequestrador apresentou-se como Maksim Plokhoy, indicou, no Facebook, o vice-ministro do Interior.