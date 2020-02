O jornal britânico cita o ator, depois do resgate e da conversa com o dono do matadouro. "Nunca pensei que ia encontrar amizade num matadouro, mas conhecendo o Anthony e abrindo o meu coração, percebi que podemos ter mais coisas em comum do que diferenças. Sem este ato de bondade, Liberty e o seu bebé, Indigo, tinham encontrado um terrível fim", referiu.

Phoenix falou ainda no destino dos animais. "Liberty e Indigo nunca vão experimentar crueldade ou o toque de uma mão áspera. A minha esperança é que, ao assistirmos ao bebé Indigo a crescer com a sua mãe, Liberty, no Farm Sanctuary, nos lembremos que as amizades podem surgir nos lugares mais inesperados e que não importa as nossas diferenças — bondade e compaixão devem dominar tudo à nossa volta", rematou.

Joaquin Phoenix recebeu o Óscar de melhor ator, pelo desempenho em "Joker", na 92.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, em Hollywood.

Antonio Banderas, por "Dor e Glória", Joaquin Phoenix, por "Joker", Leonardo DiCaprio, por "Era Uma Vez em... Hollywood", Adam Driver, por "Marriage Story", e Jonathan Pryce, por "Dois Papas", eram os outros candidatos nesta categoria.

A 92.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos, decorreu no Dolby Theatre, em Los Angeles, a 9 de fevereiro.