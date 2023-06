"O que está a acontecer não é um ultimato ao Ministério da Defesa", escreveu no seu canal Telegram. "É um desafio para o Estado. Para fazer face a este desafio, é necessário que os militares, as forças de segurança, os governadores e a população civil se unam em torno do líder nacional. Os soldados do Ministério da Defesa e as unidades da Guarda Nacional da Chechénia (Rosgvardiya) já partiram para as zonas de tensão. Faremos tudo para preservar a unidade da Rússia e proteger o seu carácter de Estado!", escreveu Kadyrov.

Para Kadyrov, o Presidente russo Vladimir Putin tomou várias decisões "de forma equilibrada e escrupulosa", felicitando assim Putin pelo discurso de reação ao motim do Grupo Wagner.

"Cada um de nós vê apenas uma parte do mapa, mas ele vê-o todo! O Presidente observou muito corretamente no seu discurso à nação - isto é um motim militar! Não há desculpa para tais acções! Apoio plenamente todas as palavras de Putin", afirmou Kadyrov.

"Quaisquer que sejam os objetivos que alguns possam declarar e as promessas que alguns possam fazer, numa altura como esta, a segurança do Estado e a unidade da sociedade russa estão acima de tudo! Vejam como os nossos inimigos no Ocidente estão a tirar partido desta situação. Quantas insinuações, quantas mentiras, quantos falsos apelos que assustam os nossos cidadãos e criam o perigo de uma situação desestabilizadora estão a ser utilizados. Estas são as consequências esperadas da marcha traiçoeira de Prigozhin", escreveu Kadyrov.

Reiterou que os acontecimentos actuais constituem um desafio para o Estado. "É necessário que os militares, as forças de segurança, os governadores e a população civil se unam em torno do líder nacional", sublinhou.