“Vou começar esta semana as discussões com todos os líderes dos partidos representados no parlamento”, avançou Sebastian Kurz aos jornalistas.

Segundo referiu, as suas prioridades passam por fazer face “ao mau momento da economia”, por voltar a reduzir impostos e por combater a imigração ilegal e o aquecimento global.

Revelados na quinta-feira, os resultados finais das legislativas austríacas deram a vitória ao ÖVP de Kurz, com 37,46% dos votos, muito à frente dos social-democratas (SPÖ, 21,18%), da extrema-direita FPÖ (16,17%), dos Verdes (13,9%) e dos Liberais (8,1%).

Sebastian Kurz governou 18 meses com o FPÖ até o Governo cair na sequência de um escândalo de corrupção que envolveu a extrema-direita.

O seu primeiro Governo, formado em dezembro de 2017, não resistiu à revelação de imagens que mostraram o ex-líder do FPÖ e número dois do executivo, Heinz-Christian Strache, reunido com enviados russos para negociar donativos para o Partido da Liberdade da Áustria.

O governo implodiu em maio e o FPÖ foi sancionado em setembro, face a novas suspeitas de desvios de dinheiro, tendo perdido 9,8 pontos percentuais em relação aos votos nas eleições anteriores.