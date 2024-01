“Em relação ao ataque terrorista em Kerman, junto ao túmulo do mártir [general Qassem] Soleimani, insisto que sejam encontrados os verdadeiros autores do que aconteceu, aqueles que estão escondidos, e que os destruamos”, afirmou líder iraniano durante um encontro com cidadãos na cidade de Qom, publicado posteriormente na rede social X (antigo Twitter).

Khamenei pareceu assim diferenciar entre os autores materiais do ataque da última quarta-feira na cidade de Kerman, no sul do país, e os “verdadeiros autores” que permanecem ocultos, numa provável referência aos Estados Unidos e a Israel.

Confrontadas com um dos ataques mais brutais no Irão em décadas, as autoridades haviam assegurado que os seus “autores” seriam detidos pelas forças de segurança e pelos serviços de informação do país. As autoridades iranianas também disseram que os apoiantes dos autores dos ataques “vão temer a ira da nação iraniana”.

O Estado Islâmico assumiu na quinta-feira a responsabilidade pelo duplo ataque suicida realizado em Kerman, nas proximidades do túmulo de Qassem Soleimani – um general iraniano que liderou a Força Quds da Guarda Revolucionária até à sua morte em 2020, durante um ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque.

As autoridades judiciais iranianas anunciaram no domingo a detenção de todos os envolvidos nos ataques bombistas suicidas, 32 pessoas no total. Segundo os responsáveis iranianos, foram também descobertas mais 16 bombas na província de Kerman.

O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade de vários ataques em solo iraniano no passado, incluindo um atentado a um mausoléu na cidade de Shiraz, no sul, no qual 15 pessoas morreram em outubro de 2022.