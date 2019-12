Kim Jong-un, que presidiu, no domingo, ao segundo dia de trabalhos do comité central do partido único, “destacou a necessidade de serem adotadas medidas positivas e ofensivas para consolidar por completo a soberania e a segurança do país, com base nas exigências da sitação atual”, indicou a agência de notícias estatal norte-coreana.

A KCNA não especificou as medidas exigidas por Kim na segunda sessão da reunião do Partido dos Trabalhadores, dominada por questões económicas.

A agência oficial acrescentou que a “reunião continua”, o que sugere que o plenário, iniciado no sábado, vai avançar para um terceiro dia.

No início do mês, o regime anunciou a reunião para a segunda quinzena de dezembro, para decidir sobre “assuntos cruciais”.