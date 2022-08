A opositora do regime do Presidente Alexandre Lukashenko, que anunciou a medida por ocasião do segundo aniversário das eleições presidenciais de 2020, escrutínio que a oposição classificou como fraudulento, apontou que o gabinete já tem quatro representantes.

Assim, Pavel Latushka ficará encarregado da transferência de poder, Valeri Kavaleuski com área dos Negócios Estrangeiros, Alexander Azarau com a pasta Ordem e Justiça e Valeri Sajaschik com a Defesa.

Svetlana Tikhanovskaia salientou que as prioridades do novo gabinete são “mobilizar a ajuda internacional em apoio à Bielorrússia, ajudar a Ucrânia a parar a agressão russa, organizar a resistência e lançar campanhas de informação para combater a propaganda russa”.

A opositora, exilada na Lituânia, insiste ainda na importância de libertar todos os presos políticos e convocar eleições “livres” na Bielorrússia, como indicou na sua conta na rede social Twitter, onde também agradeceu à União Europeia (UE), aos Estados Unidos e a outros países o apoio demonstrado no segundo aniversário das eleições e aos fortes protestos que se seguiram ao processo eleitoral e que foram severamente reprimidos.

Bruxelas continua a mostrar “uma política clara” baseada em “apoiar a Bielorrússia e sancionar o regime”, referiu.

Em fevereiro passado, a opositora declarou-se “líder nacional” do país depois de acusar Lukashenko de cometer “traição” ao participar na invasão russa da Ucrânia.

O objetivo desta autoproclamação é “proteger a soberania e a independência do país e representá-la nas negociações de segurança regional”, como explicou depois de fazer o anúncio.