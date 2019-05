Jeremy Corbyn disse que a nova proposta hoje apresentada por Theresa May para um acordo de saída da União Europeia é apenas “uma repetição da posição do governo”, pelo que não poderá apoiar esta solução.

O líder da oposição já na semana passada tinha abandonado a mesa de negociações com os Conservadores e confirmou hoje não acreditar que May tenha uma solução para o impasse político que tem impedido o Reino Unido de cumprir a decisão do referendo de 2016, que determinou a saída da União Europeia.

Ainda assim, Corbyn aceitou “olhar seriamente para os pormenores do projeto de acordo de retirada, quando ele for publicado”, mas reiterando que nunca aceitará “apoiar uma versão reaproveitada do antigo acordo”.

Theresa May apresentou hoje uma nova proposta para um acordo do ‘Brexit’, que levará ao Parlamento no próximo dia 03 de junho, mas precisa de uma maioria de deputados Conservadores e Trabalhistas para atingir o objetivo.

Poucos minutos após Theresa May ter apresentado a sua nova proposta, também no Partido Conservador, vários deputados começaram a revelar-se céticos sobre a tentativa de solução para um acordo do ‘Brexit’.

Andrew Percy, Robert Halfon e Zac Goldsmith, deputados do Partido Conservador que tinham votado favoravelmente a proposta do governo de Theresa May na terceira tentativa no Parlamento, mostraram-se hoje desapontados com a nova solução da primeira-ministra.